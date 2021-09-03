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Оператор газохранилищ инвестирует около 900 миллионов в крупнейшее ПХГ Европы
10:33 03.09.2021 |
Оператор газохранилищ Украины начал реконструкцию компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица» (Бильче-Волицко-Угерское ПХГ) стоимостью 890 млн грн. Работы продлятся до конца 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
Реконструкция компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции «Бильче-Волица» (ДКС) предусматривает замену двигателей, воздухоочистительного устройства, силового электрооборудования, систем аварийного контроля, пожаротушения, газообнаружения, сигнализации и резервной газотурбинной электростанции.
"Часть работ уже началась. В частности, стартовала модернизация пяти газотурбинных двигателей производства компании «Мотор Сич» мощностью 6,3 МВт каждый. В процессе реконструкции они заменят штатные двигатели на пяти газоперекачивающих агрегатах ДКС. Это позволит снизить расходы топливного газа во время эксплуатации ПХГ на 20%, сделает работу компрессорной станции более надежной и экологичной, уменьшив выбросы вредных веществ в атмосферу", - детализировали в компании.
Отмечается, что комплексная реализация проекта обеспечит надежную и оперативную работу наземного оборудования Бильче-Волицко-Угерского ПХГ, повысит экономичность и эффективность работы не только компрессорного цеха № 4, но и ДКС в целом.
В.и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома отметил, что Оператор газохранилищ Украины сейчас проводит целый комплекс работ, чтобы продлить срок безопасной и эффективной эксплуатации ПХГ и сделать их более современными, экологичными и технологически совершенными.
"Мы идем в ногу со временем, поэтому автоматизация, уменьшение выбросов и затрат уже давно стали неотъемлемой частью всех модернизационных работ на объектах оператора. Важно, что такие модернизации мы проводим непосредственно в Украине, в сотрудничестве с лучшими украинскими разработчиками и производителями", - сказал глава компании.
Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище газа является крупнейшим в Европе и может вместить более 17 млрд куб. м активного газа. ПХГ используют для надежности транзитных поставок газа в западноевропейские страны, покрытия сезонных неравномерностей потребителями Украины и Европы, а также для создания долгосрочного и оперативного резервов природного газа.
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