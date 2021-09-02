Украина выставит на аукцион столичный завод «Большевик» со стартовой ценой 1,39 млрд грн

АО "Первый киевский машиностроительный завод " (ПКМЗ, бывший завод "Большевик") будет выставлен на приватизационный аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн, которую в среду утвердил Кабинет министров, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Кабинет министров Украины принял условия его приватизации. Как говорится, теперь дело за малым (не очень) - найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

По словам Сенниченко, дату аукциона комиссия определит в ближайшее время.

"Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру", - написал глава ФГИ.

Он напомнил, что завод был основан в 1881 году, когда швейцарский предприниматель Яков Гретер купил около 4,4 га земли на Шулявке в Киеве, и через полгода здесь появилось новое предприятие - Киевский чугунолитейный и механический завод.

"В течение последующих более ста лет завод менял масштабы производства, профиль, название, и испытывал сногсшибательные трансформации - от безоговорочного флагмана промышленности к заброшенному технически устаревшему участку", - написал Сенниченко, добавив, что, возможно, предприятие вновь заинтересует какого-то швейцарского инвестора.

Как сообщалось, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденных КМУ, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Также условиями предусмотрено погашение задолженностей АО "ПКМЗ" перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)

Кроме того, совместно с Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс оборонным предприятиям.

"КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании. Аукционная комиссия по приватизации "ПКМЗ" по предложению советника направила правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн.

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% - до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% - до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.