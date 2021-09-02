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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

 

АО "Укртрансгаз" изучает возможность перевода Краснопоповского ПХГ (Луганская обл.) на хранение водорода или его смеси с метаном, сообщил главный инженер оператора хранилищ Владимир Рудко.

"Это хранилище мы рассматриваем для использования в пилотном проекте по хранению водорода или смеси", - сказал он журналистам на пресс-конференции в среду.

Рудко отметил, что в Европе уже проводятся испытания по влиянию водорода на существующее газотранспортное оборудование.

"Сейчас словацкая компания NAFTA проводит тестирование возможности использования компрессоров, запорной арматуры, трубопроводов. Они тестируют разные режимы, разные объемы водорода в метане, который можно пустить максимально, чтобы не делать глобальную реконструкцию оборудования", - уточнил он.

По его словам, УТГ заинтересован и намерен сотрудничать с европейскими операторами по водородной тематике.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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