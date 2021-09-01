Стоимость зерновозов Укрзализныци на аукционах выросла на 17,2%

АО "Укрзализныця" 30 августа 2021 года через аукционы в системе ProZorro.Продажи реализовало очередную партию вагонов-зерновозов, средняя стоимость которых увеличилась на 17,2% от первоначальной стоимости.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что всего на аукционах 30 августа было выставлено 20 лотов - 388 вагонов зерновозов, лоты от 5 до 54 вагонов. По итогам английских аукционов средняя цена аукционов составила 1172,5 грн / сутки: да, начальная стоимость составляла 1000 грн, а максимальная цена лота превысила 1500 грн. Все победители торгов гарантированно получают свои вагоны в установленные сроки.

Следующие аукционы состоятся 1-3, 6-10, 13 и 14 сентября. На эти торги планируется выставлять по 500 вагонов-зерновозов, 24 лота (10-50 вагонов). Таким образом, компания реализует через систему ProZorro.Продажи около 80% парка зерновозов.

Кроме того, на электронных торгах Укрзализныця реализует полувагоны, цементовозы, крытые вагоны и цистерны.

В компании напоминают, что Укрзализныця увеличила на 500 единиц рабочий парк вагонов-зерновозов. Теперь он составляет 6400 зерновозов.

