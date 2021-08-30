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Держатели облигаций «Приватбанка» больше не могут обжаловать решение Банка Англии о признании процедуры bail-in
14:03 30.08.2021 |
Решение Банка Англии о признании процедуры bail-in еврооблигаций "Приватбанка" вступило в законную силу и отныне является окончательным и таким, что не подлежит обжалованию.
Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".
В банке напомнили, что 14 мая Банк Англии принял позитивное решение по запросу НБУ о законности проведенной в конце 2016 года при национализации "Приватбанка" операции bail-in четырех выпусков его еврооблигаций, выпущенных через британскую специально-созданную компанию (SPV) Credit Finance plc на $595 млн.
Отмечается, что процедура bail-in, осуществленная Нацбанком, составляла важную часть мероприятий принятых государственными органами Украины для национализации "Приватбанка".
Согласно английскому праву, у лиц на которых распространялось соответствующее решение, было три месяца на его обжалование в английском суде путем судебного пересмотра.
"Такой трехмесячный срок прошел и в английский суд не было заявлено ни одного требования о судебном пересмотре. Таким образом, решению Банка Англии о признании процедуры bail-in в соответствии с Актом Соединенного Королевства о Банках было предоставлено законную силу в Англии и такое решение является окончательным и не подлежит обжалованию", - говорится в сообщении.
Bail-in - инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет списать или конвертировать акции, долги и другие обязательства банка для покрытия убытков и рекапитализации банка. Это также позволяет возлагать убытки на акционеров и необеспеченных кредиторов путем аннулирования или уменьшения суммы их требований. Этот инструмент снижает вероятность того, что для спасения банка потребуются государственные средства.
Напомним, в ходе национализации "ПриватБанка" была проведена операция bail-in. В ее ходе были списаны средства связанных лиц и вклады других инвесторов, в том числе средства держателей еврооблигаций, общим объемом 29,4 млрд грн.
Эта операция оспаривается в украинских судах семьей Суркисов, а также офшорными компаниями, которые выступают держателями еврооблигаций банков.
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