ФГИ отменил конкурс по продаже ОГХК из-за допуска лишь одного участника

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил приватизационный аукцион Объединенной горно-химической компании (ОГХК), который должен был состояться 31 августа, из-за допуска к конкурсу лишь одного участника, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Фонда.

Как сообщили в пресс-службе, ФГИ получил три заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, два потенциальных участника подали неполный пакет документов.

При этом Фонд рассчитывает на проведение нового приватизационного аукциона в 2021 году, а также ожидает большего числа участников в нем.

Как сообщалось, правительство отнесло ОГХК к списку подлежащих к приватизации компаний в августе 2016 года. Однако сроки приватизации откладывали несколько раз, в последний - в связи с коронакризисом и карантином.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса – инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия. Среди других условий: не увольнять работников в течение шести месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Дата приватизационного аукциона была назначена на 31 августа 2021 года. Стартовая цена – 3,7 млрд грн, шаг аукциона - 50 млн грн.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3 млрд 127,63 млн грн.