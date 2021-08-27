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Кабмин утвердил победителя конкурса на должность главы Укравтодора
08:15 27.08.2021 |
Кабинет министров на своем заседании 26 августа утвердил победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодора") действующего и.о. Евгения Кузькина. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А". Председатель Государственного агентства автомобильных дорог" - Кузькин Евгений Юрьевич...", - указал нардеп.
Напомним, распоряжением премьер-министра Дениса Шмыгаля от 21 мая Кузькина назначили и.о. главы "Укравтодора" после того как 20 мая парламент принял решение назначить Александра Кубракова министром инфраструктуры.
До этого Кузькин был первым заместителем Кубракова, заняв должность 19 июня 2020 года. Перед этим он работал главным бухгалтером в "Укравтодоре". С апреля 2005-го он возглавлял Государственную налоговую администрацию в Харьковской области.
При этом "Наші гроші" писали, что семья Кузькина имеет намного больше недвижимого имущества.
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