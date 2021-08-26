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«Укрдонинвест» Кропачева купил ж/д комплекс за 301 миллион
13:41 26.08.2021 |
ООО "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева на приватизационном онлайн-аукционе купил целостный имущественный комплекс промышленного ж/д транспорта ГОАО "Димитровуглевантажтранс" (Мирноград, Донецкая область) за 301 млн грн, что в 4,5 раза выше стартовой цены.
Согласно данным площадки "ProZorro.Продажи", в торгах также приняли участие ООО "Углепромтранс" с конечным предложением 67,06 млн грн, которое соответствовало стартовой цене, и ООО "Коал Транс" с предложением 300 млн грн, передает Интерфакс-Украина.
В пресс-службе Фонда госимущества уточнили, что в состав комплекса входят 18 зданий и сооружений общей площадью 13,52 тыс. кв. м. Объект расположен на территории площадью 56,9 га, на 14 участках.
"Димитровуглевантажтранс" обслуживает несколько шахт в Донецкой области, занимается грузовыми перевозками. Хозяйственная деятельность транспортного предприятия также предусматривает вспомогательное обслуживание наземного транспорта - предоставление услуг по толканию и буксировке.
Как сообщалось, в феврале 2018 года Кропачев сообщил о покупке трех обогатительных фабрик (ЦОФ): "Украина", "Мирноградская" (ранее - "Комсомольская") и "Россия".
Кропачев также контролирует ООО "Краснолиманское", расположенное на территории ГП "Краснолиманская", и осуществляющее добычу на угольных пластах предприятия в рамках договора с ним до декабря 2032 года.
Кроме того, бизнесмен является совладельцем ООО "Сани Украина", официального дилера китайской Sany Heavy Equipment в Украине, занимающейся производством проходческой горно-шахтной техники.
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