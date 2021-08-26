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НБУ отнес «Проминвестбанк» к категории проблемных
11:34 26.08.2021 |
Национыльный банк Украины отнес "Проминвестбанк" в категории проблемных из-за несоблюдения банком нормативного значения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 1 апреля 2021 года.
Об этом сообщает Finbalance.
"Проминвестбанк" должен в срок до 120 дней провести комплекс мероприятий, чтобы обеспечить выполнение норматива ликвидности NSFR состоянию на 1 сентября 2021 года и соблюдать его в дальнейшем.
Об этом свидетельствуют данные, приведенные "Проминвестбанком" при рассмотрении Окружного админсуда. Киева дела №640/16910/21 (истцом в которой является ЗАО "Фортуна", связанное с Игорем Коломойским и его партнерами).
Согласно требованиям НБУ, значение норматива NSFR у банков с 1 апреля 2021 года должно быть не менее 80%, с 1 октября - не менее 90%, с 1 апреля 2022 года - не менее 100%. При этом значение NSFR у "Проминвестбанка" на 1 апреля 2021 года было 29,45%, на 1 мая - 27,43%, на 1 июня - 27,49%, на 1 мюля - 28,37%, а на 1 августа - 98,13%.
По данным НБУ, на 1 августа "Проминвестбанк" также нарушал норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; должно быть не более 10%), который у него составил 128,25%, и норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13 -2, должно быть не более 10%), который у него был 137,3%.
Как отмечается в постановлении Окружного админсуда Киева от 16 августа 2021 года (в деле №640/16910/21), "Проминвестбанк" отмечал, что в случае невыполнения им (банком) взятых на себя обязательств перед регулятором, НБУ признает "Проминвестбанк" неплатежеспособным.
На 1 июля 2021 года депозитный портфель "Проминвестбанка" составил 65,1 млн грн, в том числе объем вкладов физлиц - 13,8 млн грн, а юрлиц - 51,2 млн грн (все это - средства по требованию).
Согласно судебным материалам, "Проминвестбанк" замечал, что ему нужно продать права кредитного требования к ряду заемщиков, чтобы обеспечить выполнение взятых перед НБУ обязательств и устранить нарушения норматива NSFR.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов (29,08 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 14 место среди 73 действовавших банков.
Как сообщалось, в феврале Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.
При этом НБУ 30 октября 2020 года согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай", которая выкупила выставленный на продажу в рамках исполнительного производства пакет акций "Проминвестбанка" за 268,71 млн грн.
При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники - фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.
В свою очередь собственник "Проминвестбанка" - российская госкорпорация ВЭБ.РФ - заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.
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