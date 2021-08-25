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Нафтогаз и немецкая RWE заключили «водородный» меморандум
11:31 25.08.2021 |
НАК "Нафтогаз України" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading в день визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель договорились сотрудничать в сфере развития водородных проектов.
Руководители компаний в воскресенье, 22 августа, подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании, сообщил на брифинге председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает корреспондент Укринформа.
«Меморандум был подписан в контексте визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев во исполнение договоренностей, которые были достигнуты во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Берлин», - сказал Витренко.
По его словам, "Нафтогаз" видит большие перспективы Украины как в производстве зеленого водорода, так и его экспорте в Европу, в частности в Германию.
«Мы рассматриваем возможность транспортировки зеленого водорода как смесь с природным газом через существующую систему газопроводов или отдельными газопроводами, или судами. Самый быстрый вариант это транспортировка зеленого водорода в виде зеленого аммиака судами-газовозами. Уже сейчас мы начинаем работать над пилотным проектом по производству зеленого водорода, который мы будем превращать в зеленый аммиак и транспортировать его в Германию», - добавил Витренко.
Зеленый водород рассматривается как переход от традиционных источников энергии к полной их замене на возобновляемые источники. Такой переход может длиться до 25 лет. Необходимые капиталовложения в такой переход оцениваются для Украины по крайней мере в 100 млрд долларов.
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