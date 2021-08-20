Финансовые новости
- |
- 20.08.21
- |
- 18:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Договоры на поставку газа с «Нафтогазом» заключили 45% производителей тепла
17:15 20.08.2021 |
Трехлетние договоры на поставку газа с ООО "Uазоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили 480 производителей тепла. Это около 45% предприятий, получавших газ от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.
Об этом свидетельствуют данные группы "Нафтогаз" по состоянию на 19 августа 2021 года.
Всего уже 554 производителя тепла обратились в "Нафтогаз Трейдинг" для заключения трехлетних контрактов.
Полностью завершила процесс заключения договоров Волынская область - все 7 предприятий, которые производят тепло и горячую воду и сотрудничали с "Нафтогазом" в прошлом году, уже имеют соглашения. В первую тройку также вошли Хмельницкая и Черкасская области - там 89% и 73% предприятий, которые традиционно сотрудничают с "Нафтогазом", уже заключили соглашения.
Из аутсайдеров вышли Ивано-Франковская и Черновицкая области. В перечень регионов с самыми низкими показателями по договорной работе с "Нафтогаз Трейдингом" остается Одесская область, к которой присоединились Закарпатская, Полтавская и Харьковская, где количество договоров не превышает трети от возможного.
В "Нафтогазе" напомнили, что 20 мая 2021 года прекратил действовать режим спецобязательств (ПСО). Теперь производители тепла могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
Ранее сообщалось, что ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 9 августа предложила клиентам подключиться к новому тарифному плану "Комфортный сезон", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно и соответственно спланировать свои расходы в течение отопительного сезона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Договоры на поставку газа с «Нафтогазом» заключили 45% производителей тепла
|Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года
|Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку
|АМКУ разрешил Vodafone приобрести Vega Telecom
|Нормативы к началу августа нарушали 6 украинских банков – НБУ
|Интерпайп заплатил 69 млн грн штрафа за сговор на тендерах Укрзализныци
Это интересно
|Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску
|Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром