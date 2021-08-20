Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года

Кабинет министров пока не намерен принудительно переводить пенсионеров, которые пользуются доставкой средств почтальонами Укрпочты, однако продолжает искать альтернативу госкорпорации, контракт с которой действует до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении Песионного фонда Украины.

"Пенсию с доставкой по месту проживания выплачивает Укрпочта, пенсионер самостоятельно выбирает способ выплаты пенсии, - говорится в заявлении ПФУ. - Пенсионеры по желанию продолжать получать пенсии через Укрпочту независимо от возраста, состояния здоровья или потребности в постоянном постороннем уходе".

Также в Фонде отмечают, что постановлением Кабмина от 26 мая предусмотрен конкурс по отбору организации для доставки пенсий по месту жительства с 1 января 2023 года. До этой даты пенсии продолжит доставлять Укрпочта.