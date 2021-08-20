Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку

Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Продолжительность рассмотрения дела обусловлена активным противостоянием АО "Сбербанк", которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", - говорится в сообщении.

В связи с решением Верховного суда Ощадбанк уверяет, что вердикт не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.

"Это важное решение Верховного суда дает Сбербанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов", - уверены в Ощадбанке.

Украинский госбанк в деле против российского Сбербанка представляли независимые адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюк.

Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.