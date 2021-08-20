Финансовые новости
- |
- 20.08.21
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку
15:41 20.08.2021 |
Верховный суд завершил рассмотрение дела Ощадбанка против российского Сбербанк России и АО Сбербанк и признал за Ощадбанком право на торговую марку "Сбербанк" на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
"Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Продолжительность рассмотрения дела обусловлена активным противостоянием АО "Сбербанк", которой сейчас обязан прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", - говорится в сообщении.
В связи с решением Верховного суда Ощадбанк уверяет, что вердикт не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.
"Это важное решение Верховного суда дает Сбербанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов", - уверены в Ощадбанке.
Украинский госбанк в деле против российского Сбербанка представляли независимые адвокаты Ярослав и Татьяна Огневьюк.
Ощадбанк настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявлял о нарушении прав интеллектуальной собственности еще с января 2016 года. В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "Сбербанк", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Укрпочта продолжит доставлять пенсии до 2023 года
|Ощадбанк выиграл пятилетнюю тяжбу против российского Сбербанка за торговую марку
|АМКУ разрешил Vodafone приобрести Vega Telecom
|Нормативы к началу августа нарушали 6 украинских банков – НБУ
|Интерпайп заплатил 69 млн грн штрафа за сговор на тендерах Укрзализныци
|«Приватбанк» передал Коломойскому и Боголюбову израильский иск на $600 миллионов через «Голос Украины»
Это интересно
|Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску
|Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром