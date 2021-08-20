АМКУ разрешил Vodafone приобрести Vega Telecom

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО «ВФ Украина» (Vodafone) приобрести контрольный пакет акций ЧАО «Фарлеп-Инвест» (Vega Telecom).

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что «Фарлеп-Инвест» и «ВФ Украина» являются операторами телекоммуникаций, деятельность которых пересекается на рынках: услуг фиксированной телефонной связи; услуг доступа к сети Интернет; услуг доступа к контенту интерактивного телевидения; услуг терминации голосового трафика на собственной фиксированной сети и услуг передачи трафика в сети Интернет другим операторам телекоммуникаций.

"Совокупные доли участников концентрации на задействованных региональных рынках не превышают 11%. На всех задействованных в концентрации товарных рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика, существует большое количество субъектов хозяйствования, которые являются конкурентами участников концентрации и предлагают потребителям аналогичные услуги", - заметили в АМКУ.

Кроме того, продавцом компании «Фарлеп-Инвест» является Группа SCM, в состав которой также входит ПАО «Укртелеком». Поэтому отношения контроля между ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ПАО "Укртелеком" после осуществления концентрации будут прекращены.

При принятии решения Комитет также исследовал вопрос радиочастотного ресурса в «Фарлеп-Инвест» - сможет ли «ВФ Украина» пользоваться им в дальнейшем.

Было установлено, что «ВФ Украина» не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами «Фарлеп-Инвест» и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G. Ведь это требовало бы переоформления соответствующих радиочастотных лицензий, значительных капиталовложений и строительства новой радиосети.

Также Комитет учел, что осуществление концентрации будет содействовать развитию телекоммуникационных услуг, улучшению качества уже предоставляемых услуг. Поэтому соответствующее разрешение было предоставлено.





