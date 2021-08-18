Интерпайп заплатил 69 млн грн штрафа за сговор на тендерах Укрзализныци

Компания Интерпайп Украина Виктора Пинчука провела оплату штрафа в 69,3 млн грн, наложенного Антимонопольным комитетом по делу о сговоре компаний на тендерах Укрзализныци. О этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным АМКУ, в 2018 году компании Интерпайп Украина, РЕТЕК, Транспортные инвестиции и Фирма Интервторпром договорились имитировать конкуренцию в ходе торгов на тендерах для филиалов Укрзализныци. Общая ожидаемая стоимость по 42 процедурам закупок запчастей к подвижному составу (цельнокатаных колес и черновых бандажей) составляла почти 700 млн грн.

Интерпайп побеждал во всех указанных тендерах.

АМКУ удалось доказать сговор компаний, которые в октябре 2020 года были оштрафованы на общую сумму более 71 млн грн.

Компании подали иск против АМКУ в Киевский хозяйственный суд, и добились отмены штрафа.

АМКУ подал апелляцию в Северный апелляционный хозсуд, который отменил решение суда предыдущей инстанции.

В АМКУ напоминают, что участие в заговорах на торгах, согласно законодательству, влечет за собой лишение нарушителей права участия в публичных закупках на три года.

