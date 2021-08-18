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«Приватбанк» передал Коломойскому и Боголюбову израильский иск на $600 миллионов через «Голос Украины»
15:37 18.08.2021 |
Государственный "Приватбанк" передал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову израильский иск на $600 миллионов через газету "Голос Украины".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщения в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику - Вячеславу Карташову (их давнее доверенное лицо, который в данный момент занимает должность директора департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам", - говорится в сообщении.
В учреждении напомнили, что "Приватбанк" обратился в Окружной суд города Тель-Авив-Яффа (Израиль) с иском к своим бывшим собственникам и другим ответчикам касательно, как заявляется, их мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств, в результате чего, по меньшей мере $600 млн(примерно 16,5 млрд грн) были незаконно выведены из банка в период с 2007 по 2011 годы и размещены на счете в "Израильском Банке Дисконт" (Israel Discount Bank).
Отмечается, что всем трем лицам должным образом был вручен иск в Израиле.
"И в рамках их предыдущих попыток избежать вручения иска в Украине, банк предпринимает эти дальнейшие меры для устранения каких-либо аргументов с их стороны о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий", - подчеркнули в "Приватбанке".
Как сообщалось ранее, 18 декабря 2019 года "Приватбанк" обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, одному из крупнейших банков Израиля - Israel Discount Bank и другим ответчикам.
Иск касался заявленной схемы присвоения средств в размере как минимум $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в IBD.
"Приватбанк" подал иск против IBD в связи с содействием незаконному присвоению средств банка и нарушением IBD его обязательств перед "Приватбанком". В частности, IBD позволил осуществление очевидно мошеннических перечислений на банковский счет в Израиле, который был открыт в IBD, и не совершил никаких действий для отказа или блокировки таких операций, несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошенническом характере таких переводов и отмывания средств", - отмечают в "Приватбанке".
В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США.
Однако Верховный суд Израиля 26 марта отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Israel Discount Bank и подтвердил право "Приватбанка" на публичное разбирательство дела против экс-владельцев банка о присвоении $600 млн судом по существу в полном объеме.
В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.
В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
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