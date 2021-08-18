Укрзализныця повышает тарифы на грузовые перевозки

17 августа 2021 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины об изменениях тарифов на грузовые перевозки на железнодорожном транспорте в два этапа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства в Фейсбуке.

Отмечается, что на первом этапе, который начался 17 августа, предусматривается установление тарифа для грузов внеклассной группы на уровне грузов 1-го тарифного класса, а также повышение на 8% тарифов на перевозку грузов 1-го и 2-го классов. Также вырастет на 51,8% тариф на холостой пробег грузовых вагонов.

На втором этапе - с 1 января 2022 года - предусматривается повышение тарифа на 20,4% для грузов 1-го класса и на 6,5% для 2-го класса.

В министерстве отмечают, что долгое время на рынке наблюдалось значительное искривление в тарифной политике, поэтому перевозки одних грузов были в разы дороже, чем перевозки других, притом что себестоимость их перевозок могла быть одинаковой.

Так, например тариф на перевозку товаров I класса, куда относят железную руду и уголь, является одним из самых низких - в том числе и за перевозку зерна. Притом, что именно и класс является лидером в общем объеме перевозок в Украине. На это искажение неоднократно обращала внимание Госаудитслужба. По их расчетам, отсутствие унификации коэффициентов в Сборнике тарифов привело к тому, что АО «Укрзализныця» за последние годы потеряло доходы на сумму 17,6 млрд грн.

Следовательно, новые правила помогут достичь безубыточного уровня перевозки грузов внеклассной группы и 1-го тарифного класса уже в 2021 году и частично приблизить его к уровню 2-го тарифного класса.

В Мининфраструктуры добавляют, что в течение нескольких лет расходы Укрзализныци росли более быстрыми темпами, чем индексировались тарифы.

"В последние годы, кроме социальных перевозок, Укрзализныця спонсировала также и крупный бизнес, потому как осуществляла перевозки сырья по максимально низким тарифам. В конце концов, мы получили ситуацию, где на фоне инфляции, роста индекса цен производителей промышленной продукции тарифы для рынка не просто не менялись - а становились даже меньше", - акцентируют в министерстве.

В частности, динамику уменьшения тарифов можно проанализировать путем сравнения изменения доли тарифа в цене продукции. Например, если в 2015-2019 годах доля тарифа в средней цене 1 тонны руды составляла 6-7%, то уже в 2021 году она упала в два раза - до 2-3%. Похожая ситуация и с зерном, где доля тарифов снизилась с 6-8% в 2013-2014 годах до 3-4% в 2020-2021 годах.

Как сообщал Укринформ, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков назвал повышение тарифов на грузовые перевозки на железной дороге одной из приоритетных задач для нового временно исполняющего обязанности главы Укрзализныци. По словам министра, благодаря повышению тарифов Укрзализныця получит дополнительно 2 млрд грн в 2021 году и еще 10 млрд грн в 2022 году.