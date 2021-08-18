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Правительство утвердило состав набсовета Одесского припортового завода
08:39 18.08.2021 |
Кабинет министров утвердил 3 независимых членов и 2 представителей государства в наблюдательном совете Одесского припортового завода.
Об этом говорится в распоряжении № 937-р от 16 августа, опубликованном на Правительственном портале.
"Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета акционерного общества "Одесский припортовый завод" Коломийченко Андрея Ивановича, Филонова Анатолия Павловича, Дуденкова Юрия Леонидовича в качестве независимых членов и Кудина Дениса Игоревича, Вижунов Александра Викторовича как представителей государства", - говорится в распоряжении.
Денис Кудин - заместитель главы Фонда госимущества, Александр Вижунов - директор департамента Фонда госимущества.
Независимыми членами наблюдательного совета утвердили Андрея Коломийченко (среди учредителей агрокомпании "Голбери" (Киевская обл.), также работал на руководящих должностях в "Киевхлебе"), Анатолия Филонова (был руководителем винницких компаний "Фосхимпром", "Винницкое госпредприятие сложных минеральных удобрений" и "Водограй-ВК"), Юрия Дуденкова (один их основателей харьковской компании "Транспортник-11").
При этом, избранных членов должны утвердить на собрании акционеров ОПЗ - тогда они и начнут выполнять свои обязанности.
Фонд госимущества владеет 99,5% ОПЗ.
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