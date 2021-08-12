АМКУ разрешил Dragon Capital покупку Frolovia ltd, владеющей в Украине Трускавецким заводом минвод

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Dragon Capital investments ltd (Никосия, Кипр) купить компанию Frolovia limited (Никосия, Кипр), владеющую в Украине Трускавецким заводом минеральных вод (предприятие с прямыми иностранными инвестициями ООО "Аква-Эко", Трускавец Львовской обл.), на котором разливается минеральная вода под ТМ "Трускавецкая".

Соответствующее решение антимонопольный орган принял на заседании 12 августа.

Помимо того, госрегулятор разрешил компаниям Dragon Capital investments ltd и International distribution systems ltd (IDS, Лимасол, Кипр) проведение согласованных действий в виде выполнения положения о воздержании от конкуренции, предусмотренного п.8.4 договора купли-продажи акций компании Frolovia ltd, который две указанные компании подписали 19 мая 2021 года.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, в настоящее время ООО "Аква-Эко", с уставным капиталом 8,1 млн грн и зарегистрированное в 1996 году, контролируется компанией Frolovia ltd.

Чистая прибыль ООО "Аква-Эко" в 2020 году сократилась в 2,6 раза – до 5,3 млн грн, а выручка – на четверть, до 59,76 млн грн.

Согласно данным на сайте крупнейшей в Украине группы компаний по разливу минеральных вод IDS Borjomi Ukraine, на общем собрании 27 мая 2020 года акционеры компании приняли решение продать принадлежащую IDS часть в уставном капитале ООО "Аква-Эко" компании Frolovia ltd за 29,25 тыс. грн.

На сайте IDS Borjomi Ukraine также указывается, что в состав группы компаний входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар" и Трускавецкий завод минеральных вод (оба – Львовская обл.), Миргородский завод минеральных вод (Полтавская обл.), дистрибьюторская компания IDS Aqua Service, Голопристанский завод ГП "Нова Ком" (Херсонская обл.). Группа компаний выпускает минеральную воду под ТМ Borjomi, "Моршинская", "Моршинка", "Миргородская", "Миргородская лагидна", "Трускавецкая", Aqua Life, "Аква Няня", "Аляска".

Dragon Capital Investments Limited входит в состав группы компаний Dragon Capital, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Томаш Фиала.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвестгрупп в Украине в сфере инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве. Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости.