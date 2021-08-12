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Новый и.о. главы УЗ анонсировал «Большое строительство» на железной дороге
15:41 12.08.2021 |
В Укрзализныци начинается "Большое строительство". Об этом сказал на пресс-конференции новый и.о. главы правления УЗ Александр Камышин.
Как сообщает пресс-служба УЗ, во время представления Камышина железнодорожникам министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал ряд приоритетных задач, стоящих перед новым руководством.
Среди них: поднятие тарифов на грузовые перевозки, налаживание закупок электроэнергии непосредственно у производителя - ГП "Энергоатом", привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов, как у украинских, так и у иностранных производителей.
"Моя задача - переломить негативную тенденцию упадка железной дороги и вернуть ей былую мощь, а железнодорожникам - престижность профессии. Поэтому в Укрзализныце начинается "Большое строительство". Мне нужна хорошая команда и каждый из вас получит возможность стать ее частью", - отметил Камишин.
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