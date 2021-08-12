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НБУ отнес банк «Земельный капитал» к категории неплатежеспособных
18:17 11.08.2021 |
Правление НБУ приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных - в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Отмечается, что 1 июля правление НБУ приняло решение об отнесении "Земельного капитала" к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.
"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое состояние и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов.
Согласно статье 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" владельцы существенного участия в банке должны принимать своевременные меры для предотвращения наступления неплатежеспособности банка. Однако единственный владелец АО "КБ "Земельный Капитал" не предоставил финансовой поддержки банку", - пояснили в НБУ.
Банк "Земельный капитал" отнесен к категории неплатежеспособных решением Правления НБУ от 11 августа 2021 года.
В регуляторе объяснили, что доля финучреждения составила 0,04% от чистых активов платежеспособных банков.
"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", - добавили в НБУ.
Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн, получат свои средства в полном объеме - это около 70% вкладчиков банка.
Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.
В целом же возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 года составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).
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