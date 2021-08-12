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Кабмин сменил руководителя «Укрзализныци»
15:54 11.08.2021 |
Кабинет министров назначил Александра Камышина исполняющим обязанности главы правления АО "Украинская железная дорога". Другим распоряжением Кабмин освободил Ивана Юрика от исполнения обязанностей руководителя компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.
Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" на внеочередном заседании 7-8 августа решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей главы правления.
Наблюдательный совет УЗ решил рекомендовать Кабинету министров согласовать назначение Александра Камышина новым временно исполняющим обязанности главы правления на период до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления, в зависимости от того что наступит раньше.
Как отметили в УЗ, процесс избрания постоянного главы правления продолжается, отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе.
Напомним, в марте Кабинет министров возложил обязанности главы правления "Укрзализныци" на Ивана Юрика.
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