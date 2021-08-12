ФГИУ выставил на приватизацию завод «Судмаш»

Онлайн-аукцион по приватизации 100% уставного капитала ОАО «Херсонский завод «Судмаш» состоится 3 сентября; стартовая цена - 67,2 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

В Фонде отметили, что основная номенклатура продукции «Судмаш» - это техника для коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей. При этом значительная часть помещений завода не используется; предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.

В то же время ПАО «Херсонский завод «Судмаш» имеет мощный инвестиционный потенциал. В распоряжении «Судмаша» - 11 объектов недвижимости общей площадью почти 33 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 6,5 га.

Завод освоил производство новых видов продукции, среди которых автоподъемники разной модификации и назначения. Чтобы сохранить профиль деятельности, предприятие также продолжает изготовление образцов судовых устройств, кнехтов, судовых водогазонепроникающих дверей и тому подобное.

Условия приватизации предусматривают социальные гарантии для работников, погашение задолженности, сохранение в техническом архиве общества научно-технической документации.

Стартовая цена актива составляет 67,23 млн грн, заявки на участие в аукционе будут принимать до 2 сентября.



