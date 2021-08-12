Финансовые новости
- |
- 12.08.21
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФГИУ выставил на приватизацию завод «Судмаш»
14:56 11.08.2021 |
Онлайн-аукцион по приватизации 100% уставного капитала ОАО «Херсонский завод «Судмаш» состоится 3 сентября; стартовая цена - 67,2 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.
В Фонде отметили, что основная номенклатура продукции «Судмаш» - это техника для коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей. При этом значительная часть помещений завода не используется; предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.
В то же время ПАО «Херсонский завод «Судмаш» имеет мощный инвестиционный потенциал. В распоряжении «Судмаша» - 11 объектов недвижимости общей площадью почти 33 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 6,5 га.
Завод освоил производство новых видов продукции, среди которых автоподъемники разной модификации и назначения. Чтобы сохранить профиль деятельности, предприятие также продолжает изготовление образцов судовых устройств, кнехтов, судовых водогазонепроникающих дверей и тому подобное.
Условия приватизации предусматривают социальные гарантии для работников, погашение задолженности, сохранение в техническом архиве общества научно-технической документации.
Стартовая цена актива составляет 67,23 млн грн, заявки на участие в аукционе будут принимать до 2 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском
|На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
|Приручение или уничтожение: Что власть делает с «Нацкорпусом»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отнес банк «Земельный капитал» к категории неплатежеспособных
|Кабмин сменил руководителя «Укрзализныци»
|ФГИУ выставил на приватизацию завод «Судмаш»
В Фонде отметили, что основная номенклатура продукции «Судмаш» - это техника для коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей. При этом значительная часть помещений завода не используется; предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.
|Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024г
|Руководитель Укрзализныци Юрик уходит в отставку
|Нафтогаз запустил тарифный план «Комфортный сезон»
Это интересно
|Китайские учёные создали стекло, превосходящее алмаз по твёрдости
|Skoda анонсировала новый бюджетный седан Slavia, который заменит Rapid
|TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook
|Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
|Geely и Renault договорились об обмене технологиями
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн