Кабмин утвердил стратегию развития ПриватБанка до 2024г

Кабинет министров Украины на заседании в среду без обсуждения утвердил стратегию развития государственного ПриватБанк (Киев) до 2024 года.

Как указано в пояснительной записке к распоряжению, основными целями обновления стратегии являются создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финстабильность и выплачивать дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

Отмечается, что главной целью обновления документа является определение стратегии пригодного для продажи "хорошего банка" и подхода к его приватизации.

Стратегией предусматривается создание ведущего банка в розничном сегменте рынка, который имеет сильную позицию в малом и среднем бизнесе (МСБ) с мощным платежным и карточным бизнесом, что сможет обеспечить наличие привлекательных вариантов приватизации.

Определенная стратегией бизнес-модель ПриватБанка предполагает сосредоточение на направлении МСБ, в частности рост кредитования сегмента МСБ на 150% (включая поддержку госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%"), а также дальнейшей рост эквайрингового бизнеса, который приведет к мощному росту доходов на 8,5 млрд грн.

Кроме того, обновленная бизнес-модель предполагает расширение продуктового предложения вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе, что обеспечит дополнительный рост кредитования с 44 млрд грн до 82 млрд грн, включая предоставление ипотечных кредитов в рамках госпрограммы, а также сохранение существующих лидерских позиций в карточном бизнесе опираясь на доступность физических и цифровых каналов.

Кроме того, предполагается создание до 2024 года прогрессивной модели банка с ведущим уровнем эффективности и готовностью к снижению маржи, а также лидерство в инновациях, благодаря цифровым технологиям.

Согласно документу, ПриватБанк продолжит мероприятия по оптимизации расходов и совершенствования организационной структуры, в том числе путем дальнейшей оптимизации региональной сети отделений и банковской инфраструктуры.

Стратегия также предполагает максимальное восстановление старого портфеля неработающих активов, операционную эффективность и стойкий уровень прибыльности банка.

Указывается, что банк будет стремиться достичь прогнозируемой чистой прибыли в размере более 30 млрд грн доходности на капитал в размере более 40% и соотношение затрат к доходам в размере менее 45%.

Согласно стратегии, ПриватБанк совершенствует систему управления рисками, улучшит практику кредитного андеррайтинга и оптимизированных кредитных процессов.

Документом предполагается, что банк будет вводить инновационные продукты и услуги, развивать и адаптировать IТ к требованиям международных стандартов и регулятивных требований.

Планируется, что ПриватБанк сделает особый акцент на важности возврата средств, связанных с экс-владельцами, и восстановит старый портфель неработающих активов.

Документ предполагает введение жесткой стратегии управления неработающими активами, благодарить чему банк должен урегулировать уровень неработающих активов и последовательно сократить их долю до менее 20%.

Стратегией определяется три возможные опции приватизации, в частности частное размещение всего банка, частное размещение "хорошего банка" и первичное размещение акций "хорошего банка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

