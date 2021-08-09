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Руководитель Укрзализныци Юрик уходит в отставку
16:50 09.08.2021 |
Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.
Официально: председатель правления Укрзализныци Юрик уходит в отставку
Исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Иван Юрик подал в наблюдательный совет заявление об увольнении от этих обязанностей - заявление удовлетворили, а преемником может стать экс-менеджер в холдинге SCM Рината Ахметова.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
В компании отметили, что "приняли к сведению рекомендацию, указанную в решении Совета национальной безопасности и обороны" и связанные с этим обсуждения. В частности - доверенность от Министерства инфраструктуры, основанное на решении Кабмина, акционера УЗ.
Наблюдательный совет 7-8 августа провел внеочередное заседание и решил удовлетворить заявление Ивана Юрика об освобождении его от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности.
Юрик продолжит работу в УЗ на должности члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабмину удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение.
Наблюдательный совет также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета и решил рекомендовать правительству согласовать назначение Александра Камишина новым временно исполняющим обязанности председателя правления до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного председателя правления.
"Процесс избрания постоянного председателя правления прозрачным и конкурентный способом, как это определено Уставом Укрзализныци, продолжается. Отбор консультантов по человеческим ресурсам для помощи в этом процессе должен быть завершен уже на этой неделе", - добавили в УЗ.
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