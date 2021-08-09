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Нафтогаз запустил тарифный план «Комфортный сезон»
15:36 09.08.2021 |
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» запустила тарифный план «Комфортный сезон», который предусматривает цену газа 7,96 грн/кубометр.
Как передает Укринформ, об этом компания сообщает в Фейсбуке.
Тарифный план можно подключить с 9 августа, но действовать он будет в период с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года. До октября клиенты, которые подключат "Комфортный сезон", будут обслуживаться по тарифному плану "Фиксированный".
"Главными преимуществами нового предложения является возможность платить за газ равномерными частями ежемесячно и, соответственно, спланировать свои расходы в течение отопительного сезона", - объясняют в Нафтогазе.
Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона. В течение семи месяцев клиент будет платить равномерными частями, а именно 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.
При этом, необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления, среди которых: "Приготовление пищи" (50-200 кубометров газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды "(150-500 кубометров в месяц), "Отопление"(800-20 000 кубометров в месяц).
Как сообщалось, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая автоматически перевела своих потребителей на тарифный план "Фиксированный". В течение года клиенты компании будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения / доставки). Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.
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