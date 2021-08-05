Корбан не смог добиться ареста счетов сети «Цитрус» через суд

Суд отказался арестовать счета ООО "Цетехно" Григория Топала из группы "Цитрус" по иску купленной Геннадием Корбаном компании "Гаджет Трейдинг".

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Одесской области от 30 июля, обратило внимание издание dev.ua.

Согласно материалам дела, 28 июля в суд поступило заявление "Гаджет трейдинга" об обеспечении иска о взыскании с "Цетехно" задолженности в сумме 991,07 млн грн за октябрь-ноябрь 2019 года.

Основанием для этих требований "Гаджет трейдинг" указал накладные, по которым поставлен товар.

В своем заявлении компания Корбана указывает, что "Цетехно" уклоняется от погашения долга. По этой причине истец просит применить меры обеспечения иска в виде ареста денежных средств.

Кроме того, "Гаджет Трейдинг" указал в иске, что у "Цетехно" есть долги и перед другими контрагентами. В частности, перед компанией "Цетрейдинг", которой с марта также владеет Генналий Корбан.

В исковом заявлении упоминается конфликт между двумя владельцами сети "Цитрус" - Григорием Топалом и Дмитрием Зинченко.

В свою очередь в пресс-службе сети "Цитрус" называют действия Геннадия Корбана попыткой рейдерского захвата.

"Геннадий Корбан является корпоративным управляющим доли в компании "ЗТ Инвест". Компании "ЗТ Инвест", "Цетрейдинг", "Гаджет Трейдинг" никогда не входили в акционерное общество Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "СТЮАРТ", объединяющий в себе группу компаний Цитрус", - сказано в заявлении группы.

В пресс-службе компании заявляют, что Геннадий Корбан не имеет никаких бенефициарных либо других прав ни в одном из предприятий группы "Цитрус".

Как сообщалось, в июне Геннадий Корбан заявил о подаче исков на общую сумму 1 млрд грн к совладельцу сети "Цитрус" Григорию Топалу и группе юрлиц, которые он контролирует. Корбан также заявляет, что стал совладельцем сети. Однако в "Цитрусе" это отрицают.

В марте Корбан стал совладельцем ООО "ЗТ-ІНВЕСТ", которому принадлежит ряд брендов сети магазинов электроники "Цитрус". По данным Opendatabot, Корбан владеет 50% уставного фонда компании, ранее принадлежавшие сооснователю сети "Цитруса" Дмитрию Зинченко.

Перед этим между совладельцами продолжался конфликт. В частности, летом 2020 года Зинченко заявил о попытке рейдерского захвата компании, обвинив в этом Топала.

ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" - это одно из юрлиц сети "Цитрус", на него, согласно данным "Укрпатента", оформлены торговые марки и логотипы сети.

Согласно данным судебного реестра, с февраля 2021 года ООО "ЗТ-ІНВЕСТ" пытается через суд переоформить ряд торговых марок сети "Цитрус" на ООО "Т-Рент", которая до декабря 2020 года принадлежала Топалу, а сайчас оформлена на Наталью Новикову, которую СМИ называют тещей Топала.

Кроме того, Хозсуд Одесской области продолжает рассмотрение иска Зинченко, который требует признать недействительной сделку по продаже его доли в "ЗТ-ІНВЕСТ" Корбану.