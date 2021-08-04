СНБО, в частности, требует от "Укрзализныци": привести к экономически обоснованным тарифам грузовые перевозки; обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии для УЗ; ввести программы восстановления инфраструктуры, подвижного состава, организовать закупку новых вагонов; обеспечить увеличение транзита и расширение сети для перевозки грузов в контейнерах; ввести скоростное движение.
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СНБО поручил Кабмину возложить обязанности главы правления «Укрзализныци» на министра инфраструктуры
18:48 04.08.2021 |
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил Кабинету министров возложить обязанности главы правления АО "Укрзализныця" (УЗ) на министра инфраструктуры Александра Кубракова, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
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