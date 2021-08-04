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Кабмин передал «Нафтогазу» шесть ТЭЦ
15:54 04.08.2021 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду передал НАК "Нафтогаз Украины" пакеты акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".
"Установить, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности относительно участия в общих собраниях акционеров, избрания членов наблюдательных советов", - говорится в проекте соответствующего постановления правительства.
Согласно документу, Фонд госимущества Украины обязан обеспечить передачу "Нафтогазу" пакетов акций пяти ТЭЦ и целостного имущественного комплекса Северодонецкой теплоэлектроцентрали в недельный срок, а также провести оценку акций обществ, переданных в уставный капитал НАКа, в месячный срок.
Соответственно Министерство экономики в четырехмесячный срок должно внести на рассмотрение Кабинета министров проект решения относительно увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины".
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, шесть ТЭЦ передаются "Нафтогазу" с целью разрешения проблемы наращивания задолженности теплоэлектроцентралей за газ, а также для надлежащей подготовки объектов к отопительному сезону 2021-2022 гг. и обеспечения его устойчивого прохождения.
Как ожидают в правительстве, передача шести ТЭЦ позволит избежать вымывания денежных средств из НАКа в объеме от 2,9 до 3,5 млрд грн и предотвратит обесценивание "объектов продажи/приватизации на соответствующую сумму".
"Промедление с решением вопроса о передаче субъектов хозяйствования и ее отсрочка на осень 2021 года не даст возможности обеспечить проведение ремонтных и других работ, а также сделает невозможным решение вопросов по обеспечению указанных ТЭЦ необходимым ресурсом газа", - говорится в записке.
В соответствии с документом, Кабинет министров Украины намерен исключить указанные ТЭЦ из перечня объектов большой приватизации госимущества, утвержденного распоряжением ФГИ Украины №36 от 16 января 2019 года.
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