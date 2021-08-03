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Минфин обнародовал перечень банков для выплаты пенсий и денежного пособия
17:25 02.08.2021 |
Министерство финансов Украины обнародовало перечень 44 уполномоченных банков для выплаты пенсий, денежного пособия, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Согласно требованиям пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежного пособия, выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков по состоянию на 01.08.2021", - говорится в сообщении.
К уполномоченным банкам, через которые осуществляется выплата пенсий, денежного пособия и заработной платы работникам бюджетных учреждений вошли: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО АБ «Укргазбанк», АО «Укрэксимбанк», АО «Агропросперис Банк», АО «КБ «Аккордбанк», АО «Акцент-Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Банк Альянс», АО «Банк Восток», АО "Банк Инвестиций и сбережений", АО "Банк Кредит Днипро», АО «Банк «Украинский капитал», АО КБ «Глобус Банк", АО «Восточно-Украинский Банк «Грант», АО «Идея Банк», АО АКБ «Индустриалбанк», АО «Коминвестбанк", АО "АКБ "Конкорд", АО «Кредитвест Банк», АО «Креди Агриколь Банк», АО «Кредобанк», АО «Кристалбанк», АО АКБ «Львов», АО "Мегабанк", АО "Метабанк», АО «Международный Инвестиционный Банк», АО «Мотор-Банк», АО «МТБ Банк», АО «ОТП Банк», АО АБ «Пивденный», АО «Пиреус Банк МКБ», АО «Поликомбанк», АО «Полтава-банк», АО «Правекс Банк», АО «ПроКредит Банк», АО «Первый Украинский Международный Банк», АО «АКБ «Радабанк», АО «Райффайзен Банк Аваль», АО «Таскомбанк», АО «Укрстройинвестбанк», АО «УкрСиббанк», АО «Универсал Банк», АО «Юнекс Банк».
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