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КИБ на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлек 130 млн грн
16:47 02.08.2021 |
Коммерческий индустриальный банк (КИБ, Киев) на тендере Национального банка Украины (НБУ) 30 июля привлек 130 млн грн под 9% годовых по 90-дневному рефинансированию, сообщается на сайте центробанка в понедельник.
Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 60 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,251 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта, 7 мая и 23 июля 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.
Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн и один аукцион на срок от года до трех лет на сумму 5 млрд грн.
Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 6 августа, а на срок от года до трех лет - 13 августа.
Как сообщалось, НБУ с 23 июля увеличит ставку по кредитам рефинансирования на срок до 90 дней, предоставляемых путем проведения количественного тендера до размера учетной ставки + 1 процентный пункт (п.п.), а также по кредитам рефинансирования на срок до 3 лет, предоставляемых путем проведения процентного тендера, до размера не меньше учетной ставки + 1 п.п.
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