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Аукционная комиссия предлагает стартовую цену завода «Большевик» почти 1,4 млрд грн
18:33 30.07.2021 |
Аукционная комиссия по приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее - "Большевик") по итогам заседания в пятницу направит правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко агентству "Интерфакс-Украина".
"Приватизация завода "Большевик" - это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности - сдача помещений в аренду", - отметил Сенниченко.
По его словам, одобренные комиссией и подлежащие утверждению правительством приватизационные условия предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию промышленной площадки в Жашкове более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом.
В Фонде уточнили, что в заседании комиссии приняли участие также представители завода, госконцерна "Укроборонпром", Киевской горгосадминистрации, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и советника по приватизации "КПМГ-Украина".
Как сообщалось, "КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.
Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года - "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018-го переименован в АО "ПКМЗ".
В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.
В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% - до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% - до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.
Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.
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