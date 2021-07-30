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S&P повысило кредитный рейтинг «Укрзализныци»
17:25 29.07.2021 |
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "ССС+" со стабильным прогнозом.
Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.
Отмечается, что такое решение агентства обусловлено, в первую очередь, успешным выпуском пятилетних облигаций участия в позиции объемом $300 млн и рефинансированием текущих долгов.
Кроме того, по мнению агентства, выпуск облигаций "Укразлизныцей" позволит компании существенно улучшить ликвидность и эффективно управлять кредитным портфелем, в частности совершать выплаты по финансовым обязательствам в течение 2021-2022 годов, несмотря на постоянное пребывание в условиях нестабильной рабочей среды и значительные инвестиционные потребности.
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Укрзализныця" на уровне "B" и удалило его из списка Rating Watch Negative, прогноз - "стабильный".
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