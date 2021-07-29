Финансовые новости
- |
- 29.07.21
- |
- 14:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банк Кредит Днепр в первом полугодии заработал 677,3 млн грн
13:34 29.07.2021 |
Банк Кредит Днепр по итогам первого полугодия 2021 года получил прибыль в размере 677,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Чистая прибыль была достигнута, в том числе, за счет увеличения чистого процентного дохода, который за 6 месяцев 2021 г. составил 343,8 млн грн., что на 85% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года. При этом чистый комиссионный доход составил 65,5 млн грн., что на 21% больше, чем аналогичный показатель I полугодия 2020 года", - сказано в сообщении банка.
Как сообщила его пресс-служба, кредитный портфель Банка Кредит Днепр по итогам первого полугодия достиг 3,973 млрд грн. - это на 25% больше, чем в начале года. Портфель потребительских займов за этот же период увеличился на 15% по сравнению со вторым полугодием 2020 г. и достиг 180 млн грн. против 153 млн грн.
Портфель средств клиентов в первом полугодии оставался стабильным и по состоянию на начало июля составил свыше 9,348 млрд грн.
Как известно, Банк Кредит Днепр обладает одним из самых высоких на украинском рынке кредитных рейтингов по национальной шкале - uaAA, а недавно его прогноз был изменен с "в развитии" на "положительный", что означает возможность его дальнейшего повышения.
Банк Кредит Днепр - украинский коммерческий банк, который принадлежит известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH (www.dch.com.ua), объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др. Банк входит в ТОП-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов и в соответствии с классификацией Национального банка Украины относится к в группе банков с частным капиталом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк Кредит Днепр в первом полугодии заработал 677,3 млн грн
|Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» на 2021 год с ростом чистой прибыли на 50% – до 340,5 млн грн
Согласно пояснительной записке к документу, чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2 млрд 090,6 млн грн - на 42,7% больше фактического показателя 2020 года и на 26% меньше планового показателя на прошлый год. Доля экспортных операций запланирована на уровне 17,26%.
|Суд подтвердил законность вывода с рынка банка «Капитал»
|«Ощадбанк» привлечет у ЕБРР субдолг до 100 миллионов евро с возможностью конвертации в акции
|Электротяжмаш могут присоединить к Турбоатому - ФГИУ
|За полгода «Центрэнерго» увеличило чистый убыток на 20% до 591 млн гривен
|Витренко допускает убытки «Нафтогаза» в I кв.-2021 в размере до 105 млрд грн вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд грн
Это интересно
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
|TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году
|Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода