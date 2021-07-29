Кабмин утвердил финплан «Турбоатома» на 2021 год с ростом чистой прибыли на 50% – до 340,5 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план АО "Турбоатом" (Харьков) на 2021 год с чистой прибылью 340,488 млн грн, что на 34,8% меньше аналогичного планового показателя на 2020 год, но на 50,3% больше фактического (226,53 млн грн).

Соответствующее распоряжение принято на заседания правительства 28 июля, передает Энергореформа.

Согласно пояснительной записке к документу, чистый доход от реализации продукции "Турбоатома" в текущем году ожидается на уровне 2 млрд 090,6 млн грн - на 42,7% больше фактического показателя 2020 года и на 26% меньше планового показателя на прошлый год. Доля экспортных операций запланирована на уровне 17,26%.

В 2021 году "Турбоатом" планирует изготовить и отгрузить 15 ед. энергетического оборудования (против 6 в прошлом году), в том числе 11 ед. гидротурбинного оборудования.



В финплане напоминается, что выплата дивидендов "Турбоатомом" в 2021 году должна составить 113,367 млн грн (из расчета 50% от прогнозируемой чистой прибыли за 2020 год), в том числе на госдолю корпоративных прав - 85,204 млн грн.

Как сообщала Энергореформа, 29 апреля 2021 года собрание акционеров АО "Турбоатом" направило на выплату дивидендов за 2019 и 2020 годы по 50% полученной чистой прибыли -157,03 млн грн (или 0,37 грн на одну акцию) и 113,27 млн грн (0,268 грн на акцию) соответственно.

Однако решение о выплате было заблокировано судом из-за иска аффилированного с российским холдингом "Силовые машины" Biscone Limited (владеет 5,598% акций АО "Турбоатом").

В пояснительной записке к финплану отмечается, что на рабочий процесс "Турбоатома", субподрядных организаций и поставщиков импортного сырья, а также формирование портфеля заказов на 2 полугодие прошлого года и на текущий год значительно повлияли ограничительные меры и карантинные мероприятия в Украине и мире ( в том числе прекращение авиасообщения) из-за Covid-19.

В частности, "Турбоатом" не смог провести оценку состояния агрегатов на Шульбинской ГЭС (Казахстан), не состоялись переговоры в Узбекистане о перспективах поставки турбины для АЭС, и по модернизации АЭС "Козлодуй" (Болгария).

Заказчиками также перенесены заключение договоров и ТЭС "Аксу" и Экибастузской ГРЭС (Казахстан) в 2021 году, не заключены контракты на модернизацию оборудования для АЭС "ПАкш" (Венгрия).

Также отмечается, что кризисная ситуация в энергетике привела к невыполнению утвержденной с НАЭК "Энергоатом" программы участия "Турбоатома" в модернизации украинских АЭС в 2021-2025гг.

ПО информации пресс-службы на сайте "Турбоатома", на 8 июля текущего года с "Энергоатомом" подписаны контакты почти на 3 млрд грн, отгружена продукция более чем на 2,2 млрд грн, а задолженность перед "Турбоатомом" составляет 937 млн грн, из которых долг 685 млн грн тянется второй год.

Ожидается, что численность работников предприятия к концу текущего года сократится на 234 человека к 2020 году - до 2,715 тыс. человек.

В 2020 году "Турбоатом" сократил чистую прибыль почти на 28% к 2019 году, до 226,53 млн грн, чистый доход сократился почти вдвое - до 1 млрд 466 млн грн (при плане - 2 млрд 830 млн грн).

В январе-июне текущего года "Турбоатом" получил чистую прибыль в размере 2,19 млн грн, тогда как за первое полугодие 2020 года она составляла 192,04 млн грн, чистый доход сократился на 29,2% - до 625,3 млн грн.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Фонд госимущества Украины инициирует внеочередные собрания акционеров "Турбоатома" 20 августа для выбора оценщика его имущества и 27 августа для решения вопроса о присоединении к "Турбоатому" завода "Электротяжмаш" и переименовании компании в АО "Укрэнергомашины".

По состоянию на первый квартал 2021 года государству принадлежит более 75,22% акций. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% акций принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной, по данным "Турбоатома", с российским холдингом "Силовые машины" (фактический владелец Алексей Мордашов).

