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Суд подтвердил законность вывода с рынка банка «Капитал»
12:18 28.07.2021 |
Окружной административный суд города Киева 27 июля 2021 года частично удовлетворил заявление Национального банка Украины о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела относительно ПАО "АКБ "Капитал".
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Так, суд отменил решение Окружного административного суда города Киева от 15 марта 2018 года полностью, в том числе о признании противоправными и отмене решений Национального банка о выводе с рынка ПАО "АКБ "Капитал", а также об обязательстве Национального банка вернуть ПАО "АКБ "Капитал" банковскую лицензию и генеральную лицензию на осуществление валютных операций", - говорится в сообщении.
В то же время суд в части требований обязательственного характера закрыл производство по делу на основании заключительных и переходных положений Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" в части требований об отмене решений Национального банка по выводу банка с рынка и отказал в их удовлетворении в связи с безосновательностью. Истцами в этом деле являются владельцы существенного участия ПАО "АКБ "Капитал" - ООО "Промгаз Украины"( 15% акций) и Руслан Щербань (34%).
Как сообщалось, Национальный банк 20 июля 2015 года принял решение отнести ПАО "АКБ "Капитал" к категории неплатежеспособных. Главным принципом такого решения был факт неустранения банком нарушений банковского законодательства во время его пребывания в категории проблемных. Не согласившись с решением регулятора, в декабре 2017 года мажоритарные акционеры ПАО "АКБ "Капитал" обратились с иском в Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц с требованием о признании противоправными и отмене решений относительно выведения этого банка с рынка.
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