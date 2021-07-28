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«Ощадбанк» привлечет у ЕБРР субдолг до 100 миллионов евро с возможностью конвертации в акции
10:45 28.07.2021 |
Государственный "Ощадбанк" при согласовании с Кабинетом министров готовится подписать с Европейским банком реконструкции и развития письмо-мандат, предусматривающий возможность привлечь долгосрочный кредит в форме субординированного долга в размере до 100 млн евро в эквиваленте с опцией конвертации в акции "Ощадбанка".
Об этом сообщает Finbalance.
Напомним, 15 июля Министерство финансов подало на рассмотрение правительству Стратегию развития "Ощадбанка" на 2021-2024 годы, которая содержит предварительную дорожную карту приватизации госбанка. Ею предусмотрено подписание с международной финансовой организацией соглашения о привлечении долгового инструмента, который может быть конвертирован в простые акции при предварительной договоренности между Кабмином и организацией.
Правительство считает ЕБРР наиболее вероятным "якорным" инвестором в капитал "Ощадбанка".
Как сообщалось, еще в ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке "Ощадбанка", а в мае 2018 года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения.
Министерство финансов в феврале 2018 года в рамках обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора запланировало постепенное включение "Ощадбанка" в систему Фонда гарантирования вкладов.
Согласно меморандуму с МВФ, заключенному в декабре того же года, полную государственную гарантию депозитов физических лиц в "Ощадбанке" предполагалось отменить до конца 2019 года.
"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно статистике Нацбанка, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал в рейтинге второе место (279,7 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
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