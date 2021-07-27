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Электротяжмаш могут присоединить к Турбоатому - ФГИУ
17:55 27.07.2021 |
Фонд государственного имущества Украины инициирует присоединение акционерного общества «Завод «Электротяжмаш» к акционерному обществу «Турбоатом».
Об этом стало известно из объявления на сайте ФГИУ о внеочередном общем собрании акционеров «Турбоатома», которое должно состояться 27 августа в дистанционном режиме, передает Укринформ.
Всего в проекте повестки дня шесть вопросов: об утверждении рыночной стоимости акций Турбоатома, принятии решения об изменении типа общества, внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции, внесении изменений во внутренние положения общества и принятии решения о присоединении АО «Завод «Электротяжмаш» .
Так, акционерам предлагается утвердить рыночную стоимость акций - 1,95 грн за акцию, изменить полное наименование с акционерного общества «Турбоатом» в акционерное общество «Украинские энергетические машины» (сокращенное наименование - в АО «Укрэнергомашины»), изменить тип общества с публичного на частное.
Как сообщалось, АО «Турбоатом» (Харьков) входит в число крупнейших предприятий мира по проектированию и производству турбин для тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей, атомных электростанций, гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, гидравлических затворов для ГЭС, ГАЭС и насосных станций, другого энергетического оборудования.
ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков) специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, а также крупных электрических машин постоянного тока.
Сто работников Электротяжмаша 1 марта 2021 года перекрыли Московский проспект в Харькове, требуя погасить долги по зарплате. Тогда руководитель предприятия Виктор Бусько заявил, что заводу не хватает примерно 300 млн грн для полноценной работы предприятия.
2 марта коллектив получил деньги, которые задолжало предприятие за декабрь 2020 года и январь 2021 года. Предприятие получило больше 40 млн грн из разных источников, в том числе от партнеров за продукцию, которая была поставлена раньше.
Кабинет министров 31 марта 2021 года принял распоряжение, которым одобрил предложение Фонда государственного имущества "относительно превращения государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" (код согласно ЕГРПОУ 00213121) в акционерное общество в процессе приватизации".
По открытым данным, чистый убыток ГП "Электротяжмаш" за 2020 год составил 450,89 млн грн. С 22 мая этого года госпредприятие находится в состоянии прекращения.
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