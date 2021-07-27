Электротяжмаш могут присоединить к Турбоатому - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины инициирует присоединение акционерного общества «Завод «Электротяжмаш» к акционерному обществу «Турбоатом».

Об этом стало известно из объявления на сайте ФГИУ о внеочередном общем собрании акционеров «Турбоатома», которое должно состояться 27 августа в дистанционном режиме, передает Укринформ.

Всего в проекте повестки дня шесть вопросов: об утверждении рыночной стоимости акций Турбоатома, принятии решения об изменении типа общества, внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции, внесении изменений во внутренние положения общества и принятии решения о присоединении АО «Завод «Электротяжмаш» .

Так, акционерам предлагается утвердить рыночную стоимость акций - 1,95 грн за акцию, изменить полное наименование с акционерного общества «Турбоатом» в акционерное общество «Украинские энергетические машины» (сокращенное наименование - в АО «Укрэнергомашины»), изменить тип общества с публичного на частное.

Как сообщалось, АО «Турбоатом» (Харьков) входит в число крупнейших предприятий мира по проектированию и производству турбин для тепловых электростанций, теплоэлектроцентралей, атомных электростанций, гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, гидравлических затворов для ГЭС, ГАЭС и насосных станций, другого энергетического оборудования.

ГП «Завод «Электротяжмаш» (Харьков) специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, а также крупных электрических машин постоянного тока.

Сто работников Электротяжмаша 1 марта 2021 года перекрыли Московский проспект в Харькове, требуя погасить долги по зарплате. Тогда руководитель предприятия Виктор Бусько заявил, что заводу не хватает примерно 300 млн грн для полноценной работы предприятия.

2 марта коллектив получил деньги, которые задолжало предприятие за декабрь 2020 года и январь 2021 года. Предприятие получило больше 40 млн грн из разных источников, в том числе от партнеров за продукцию, которая была поставлена ​​раньше.

Кабинет министров 31 марта 2021 года принял распоряжение, которым одобрил предложение Фонда государственного имущества "относительно превращения государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" (код согласно ЕГРПОУ 00213121) в акционерное общество в процессе приватизации".

По открытым данным, чистый убыток ГП "Электротяжмаш" за 2020 год составил 450,89 млн грн. С 22 мая этого года госпредприятие находится в состоянии прекращения.





