Финансовые новости
- |
- 23.07.21
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрпошта» планирует поднять тарифы на 20-40%
15:24 23.07.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации подготовила изменения в предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Тарифы "Укрпошты" вырастут на 20-40%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект документа, размещенный на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
В частности тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) планируется увеличить на 18% с 11 гривен до 13 гривен.
Тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличат на 18% с 16,50 гривен до 19,50 гривен.
За каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вsрастет на 19% с 8 гривен до 9,50 гривен.
Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины вырастет на 39% с 21,60 гривен до 30 гривен, за 1 кг также на 39% - с 3,60 гривен до 5 гривен.
Кроме того, планируется увеличить некоторые тарифы на международные пересылки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Украина — не Европа». Как Кремль хочет создать в Украине вторую пятую колонну
|Поражение, но не конец: Почему соглашение о «Северном потоке-2» должно стать для нас таблеткой от инфантильности
|Первый иск России к Украине в ЕСПЧ. Зачем Москве правовой театр абсурда
|НБУ повысил учетную ставку до 8% годовых
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрпошта» планирует поднять тарифы на 20-40%
|Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов
|Центрэнерго заявляет о нехватке средств для подготовки к отопительному сезону
|«Укрспецэкспорт» получил от Пакистана аванс для завода имени Малышева по контракту на ремонт танков Т-80УД.
|Прибыль Приватбанка в первом полугодии уменьшилась на 17%
|«Индустриалбанк» выиграл суд у НБУ об отмене штрафа на 7 млн гривен
|Суд открыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"
Это интересно
|Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
|Со временем зарядными станциями Tesla смогут пользоваться владельцы электромобилей других марок
|Netflix начнёт игровую экспансию с мобильного сектора
|Большое нововведение WhatsApp: возможность присоединиться к голосовому или видеозвонку после начала разговора
|Нынешнее поколение Audi A1 станет последним
|Миллиардер Джефф Безос успешно совершил полет в космос
|Китай начал серийно выпускать маглева-поезда, способные двигаться со скоростью 600 км/ч