Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов

Газопоставляющая компания «Нафтогаз України» предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тыс. клиентов в 7 областях.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГК "Нафтогаз" в Фейсбуке.

"Более 600 тыс. клиентов наша компания обслуживает как поставщик «последней надежды» (сокращенно - ППН). Это клиенты в следующих областях: Донецкой, Херсонской, Полтавской, Тернопольской (г.. Кременец), Запорожской (г. Мелитополь), Житомирской (г. Коростышев), Хмельницкой (г. Шепетовка)", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз" напоминает, что цена для клиентов ППН в июле составляет 11,05 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения). ППН является временным газопоставщиком для тех украинцев, которые потеряли предыдущего поставщика "голубого топлива".

"Сегодня на рынке работают более 50 поставщиков. Все они предлагают разный сервис и цены на газ. Сравнить предложения можно на онлайн-ресурсах "ГазПравда"(gazpravda.com.ua), "Газотека" (gasoteka.ua-energy.org) или позвонив выбранной газовой компании", - объясняют в "Нафтогазе".

Как сообщалось, ГК "Нафтогаз" с 1 мая автоматически перевела своих потребителей на тарифный план "Фиксированный". В течение года клиенты компании будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.

С 1 июля ГК "Нафтогаз України" приостановила действие тарифа "Месячный" в связи с отсутствим заявок на этот тарифный план.