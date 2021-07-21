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Нафтогаз предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тысяч клиентов
09:23 21.07.2021 |
Газопоставляющая компания «Нафтогаз України» предоставляет услуги «поставщика последней надежды» для более 600 тыс. клиентов в 7 областях.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ГК "Нафтогаз" в Фейсбуке.
"Более 600 тыс. клиентов наша компания обслуживает как поставщик «последней надежды» (сокращенно - ППН). Это клиенты в следующих областях: Донецкой, Херсонской, Полтавской, Тернопольской (г.. Кременец), Запорожской (г. Мелитополь), Житомирской (г. Коростышев), Хмельницкой (г. Шепетовка)", - говорится в сообщении.
"Нафтогаз" напоминает, что цена для клиентов ППН в июле составляет 11,05 грн/кубометр с НДС (без стоимости распределения). ППН является временным газопоставщиком для тех украинцев, которые потеряли предыдущего поставщика "голубого топлива".
"Сегодня на рынке работают более 50 поставщиков. Все они предлагают разный сервис и цены на газ. Сравнить предложения можно на онлайн-ресурсах "ГазПравда"(gazpravda.com.ua), "Газотека" (gasoteka.ua-energy.org) или позвонив выбранной газовой компании", - объясняют в "Нафтогазе".
Как сообщалось, ГК "Нафтогаз" с 1 мая автоматически перевела своих потребителей на тарифный план "Фиксированный". В течение года клиенты компании будут получать газ по цене 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). Годовые тарифные планы считаются рыночным способом обезопасить население от сезонных ценовых колебаний.
С 1 июля ГК "Нафтогаз України" приостановила действие тарифа "Месячный" в связи с отсутствим заявок на этот тарифный план.
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