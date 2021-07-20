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«Укрспецэкспорт» получил от Пакистана аванс для завода имени Малышева по контракту на ремонт танков Т-80УД.
09:46 20.07.2021 |
Укрспецэкспорт получил аванс от Пакистана на ремонт танков.
Об этом сообщил на брифинге генеральный директор завода им. Малышева Василий Крылас, передает корреспондент Укринформа.
«Сегодня я общался с руководителем государственной компании «Укрспецэкспорт», мне подтвердили, что средства в Украину уже зашли. На днях мы ждем их на предприятии. Но работы по заказу мы уже начали... Это и конструкторско-технологическая документация, отработка нормы, подготовка материалов, заявки для проведения закупок. Такая работа уже полтора месяца ведется», - рассказал Крылас.
По его словам, аванс составляет 30% от заказа, большую часть суммы получит завод им. Малышева, остальное - другие задействованные предприятия.
Крылас добавил, что пакистанской стороне предлагали ремонтировать танки в Харькове, однако заказчик решил делать это на своей базе, поэтому завод им. Малышева будет поставлять запасные части.
Как сообщал Укринформ, госпредприятие «Завод имени В.А. Малышева» получило контракт на ремонт танков Т-80УД, договор был подписан в феврале на международной выставке вооружений IDEX-2021 между ГК «Укрспецэкспорт» и Исламской республикой Пакистан на общую сумму 85,6 млн долларов.
Завод им. Малышева - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 420 млн грн), общая кредиторская задолженность, накапливавшаяся последние 9 лет, на 1 января составляла 1,8 млрд грн. По данным Укроборонпрома, с июня 2021 года предприятие работает над новыми контрактами, ожидается, что впервые за десятилетия завод завершит год с прибылью.
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