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Прибыль Приватбанка в первом полугодии уменьшилась на 17%
12:44 19.07.2021 |
Чистая прибыль Приватбанка во 2 квартале 2021 года составила 9,2 млрд грн, а за 1 полугодие - 11,6 млрд грн, это на 17,4% меньше, чем за январь-июнь прошлого года (14,04 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"В первом полугодии 2021 года влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.
Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 6 месяцев 2021 года составил -6,9 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсирует эти убытки на 1,3 млрд грн", - говорится в пресс-релизе банка.
Отмечается, что прибыль банка от обслуживания клиентов и банковских операций за 6 месяцев 2021 года составила 17,4 млрд грн - на 35% больше, чем за первое полугодие 2020-го.
При этом, объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года вырос на 14% - до 305 млрд грн.
А количество активных клиентов физических лиц увеличилось на 500 тысяч, клиентская база предпринимателей - на 76 тысяч, количество пользователей Приват24 - на 1,2 млн человек.
"Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 года увеличился на 11% (до 62,5 млрд грн) благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса", - добавили в банке.
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