«Индустриалбанк» выиграл суд у НБУ об отмене штрафа на 7 млн гривен

Согласно решению суда, НБУ необоснованно выдвигали обвинения.

Верховный Суд Украины 9 июня 2021 оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева от 24 июня 2020 года. В связи с этим, отменилось решение НБУ о наложении штрафа в 6 852 526,49 гривен на «Индустриалбанк». Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Верховный Суд аннулировал санкции с банка Игоря Дворецкого. Официальное решение суда подтверждает, что НБУ необоснованно оглашали обвинения.

Индустриалбанк - универсальный Банк с частным капиталом, который предоставляет широкий перечень услуг предприятиям, предпринимателям и населению. Согласно классификации НБУ, Индустриалбанк занимает место в третьей группе банков Украины.

Накануне Индустриалбанк стал участником всеукраинской акции «Анатомия гривны». Украинцев планируют научить быстро проверять банкноты на подлинность и будут напоминать гражданам, какие монеты и купюры вышли из обихода.

В рамках акции Индустриалбанк выделил для себя задачу - информировать украинцев. Гражданам расскажут, где обменять изъятые из обращения, изношенные, поврежденные, сомнительные подлинности банкноты и монеты и какие существуют элементы защиты национальной валюты.

Информационная кампания «Анатомия гривны» продлится в период июль-сентябрь 2021 года во всех регионах Украины. Больше подробностей на нашем сайте по ссылке https://industrialbank.ua/.



