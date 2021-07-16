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«Индустриалбанк» выиграл суд у НБУ об отмене штрафа на 7 млн гривен
17:29 16.07.2021 |
Согласно решению суда, НБУ необоснованно выдвигали обвинения.
Верховный Суд Украины 9 июня 2021 оставил без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева от 24 июня 2020 года. В связи с этим, отменилось решение НБУ о наложении штрафа в 6 852 526,49 гривен на «Индустриалбанк». Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Верховный Суд аннулировал санкции с банка Игоря Дворецкого. Официальное решение суда подтверждает, что НБУ необоснованно оглашали обвинения.
Индустриалбанк - универсальный Банк с частным капиталом, который предоставляет широкий перечень услуг предприятиям, предпринимателям и населению. Согласно классификации НБУ, Индустриалбанк занимает место в третьей группе банков Украины.
Накануне Индустриалбанк стал участником всеукраинской акции «Анатомия гривны». Украинцев планируют научить быстро проверять банкноты на подлинность и будут напоминать гражданам, какие монеты и купюры вышли из обихода.
В рамках акции Индустриалбанк выделил для себя задачу - информировать украинцев. Гражданам расскажут, где обменять изъятые из обращения, изношенные, поврежденные, сомнительные подлинности банкноты и монеты и какие существуют элементы защиты национальной валюты.
Информационная кампания «Анатомия гривны» продлится в период июль-сентябрь 2021 года во всех регионах Украины. Больше подробностей на нашем сайте по ссылке https://industrialbank.ua/.
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