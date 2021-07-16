Новой почте отменили штраф более чем ₴325 миллионов

Госпродпотребслужба после проверки приняла решение об отмене постановлений о наложении взысканий с ООО «Новая почта» на общую сумму 325 851 634 грн, которые выписало Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Укринформ.

«По результатам обработки материалов рабочая группа установила факты процедурных нарушений и пришла к выводу о наличии оснований для отмены вынесенных ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области постановлений о наложении взысканий. С учетом выводов рабочей группы руководством Госпродпотребслужбы принято решение об отмене этих постановлений», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области зафиксировало препятствование деятельности должностных лиц в ходе проверок, но сами проверки (в Харькове и Чугуеве) «были проведены с процессуальными нарушениями».

При этом, добавили в ведомстве, ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области «должно принять меры реагирования по восстановлению прав потребителей».

Как сообщалось, потребители жаловались на нарушение своих прав. В частности, аквариум, который доставляла «Новая почта», пришел к потребителю разбитым, а Госпродпотребслужба отмечает, что и «Новая почта», и другие операторы рынка, должны заботиться о правах потребителей.

Как сообщал Укринформ, «Новая почта» подала в суд на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области из-за административных штрафов и административно-хозяйственных взысканий на общую сумму 325 851 634 грн, которые в компании считают необоснованно большими.

Впоследствии председатель Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая заявила, что наложенный на «Новую почту» штраф в сумме более 325 млн грн будет отменен.

Причиной проверок стали жалобы клиентов «Новой почты» с Харьковщины, в частности, компания отказалась компенсировать стоимость разбитого аквариума, указанную в почтовом декларации, и другой гражданин пожаловался на то, что его обсчитали.

