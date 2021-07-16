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Новой почте отменили штраф более чем ₴325 миллионов
08:53 16.07.2021 |
Госпродпотребслужба после проверки приняла решение об отмене постановлений о наложении взысканий с ООО «Новая почта» на общую сумму 325 851 634 грн, которые выписало Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Укринформ.
«По результатам обработки материалов рабочая группа установила факты процедурных нарушений и пришла к выводу о наличии оснований для отмены вынесенных ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области постановлений о наложении взысканий. С учетом выводов рабочей группы руководством Госпродпотребслужбы принято решение об отмене этих постановлений», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области зафиксировало препятствование деятельности должностных лиц в ходе проверок, но сами проверки (в Харькове и Чугуеве) «были проведены с процессуальными нарушениями».
При этом, добавили в ведомстве, ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области «должно принять меры реагирования по восстановлению прав потребителей».
Как сообщалось, потребители жаловались на нарушение своих прав. В частности, аквариум, который доставляла «Новая почта», пришел к потребителю разбитым, а Госпродпотребслужба отмечает, что и «Новая почта», и другие операторы рынка, должны заботиться о правах потребителей.
Как сообщал Укринформ, «Новая почта» подала в суд на Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области из-за административных штрафов и административно-хозяйственных взысканий на общую сумму 325 851 634 грн, которые в компании считают необоснованно большими.
Впоследствии председатель Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая заявила, что наложенный на «Новую почту» штраф в сумме более 325 млн грн будет отменен.
Причиной проверок стали жалобы клиентов «Новой почты» с Харьковщины, в частности, компания отказалась компенсировать стоимость разбитого аквариума, указанную в почтовом декларации, и другой гражданин пожаловался на то, что его обсчитали.
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