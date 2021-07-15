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Укрзализныця построила колею в зону отчуждения ЧАЭС
08:05 15.07.2021 |
Укрзализныця завершила реконструкцию колеи между станциями Вильча и Янов, которая соединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.
Сейчас ведутся подготовительные работы к запуску первого тестового поезда, сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, передает Укринформ.
По словам руководителя компании, все работы были выполнены в рекордные сроки.
«В июне мы выиграли тендер и подписали соглашение с Энергоатомом на реконструкцию данного участка. Мы понимали важность проекта для страны, поэтому все работы были выполнены в рекордные сроки - за один месяц. Благодаря усилиям железнодорожников уже в ближайшее время начнет работу первое централизованное хранилище отработанного ядерного топлива», - отметил Юрик.
В частности, по данным компании, в ходе реконструкции участка было заменено железнодорожное полотно в соответствии с проектом и реконструирована колея в объеме 24,56 км, средним ремонтом обновлено 4,3 км.
Также отмечается, что при выполнении работ были задействованы 95 железнодорожников филиала «Центр по строительству и ремонту колеи» АО «Укрзализныця» и необходимая колейная техника.
"Все работы на участке выполнялись в соответствии с Правилами радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения, утвержденных приказом Минздрава Украины от 04.04.2008 № 179/276", - заверили в Укрзализныце.
В Укрзализныце сообщили, что в ближайшее время в зону будут доставлять отработанное ядерное топливо из трех атомных электростанций: Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской, которое будет храниться там в течение следующих ста лет.
Реконструированный участок планируют представить СМИ на следующей неделе.
Как сообщалось, 3 февраля 2021 года Кабинет Министров передал железнодорожную колею «Вильча - Янов» (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) на баланс НАЭК «Энергоатом».
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