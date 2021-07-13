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Рада приняла закон о корпоратизации «Укроборонпрома»
19:35 13.07.2021 |
Верховная Рада приняла закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3822 во втором чтении проголосовали 256 народных депутатов.
Проектом закона предлагается определить особенности преобразования государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав концерна - в хозяйственные общества.
В частности, предлагается урегулировать проведение реформирования Концерна и его участников в три этапа.
Первый этап реформирования предусматривает подготовку участников Концерна к реорганизации и преобразования Концерна в акционерное общество.
Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений (ГБО) в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".
На третьем этапе должно завершиться превращение Концерна в акционерное общество.
В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады в своих выводах к законопроекту высказало ряд замечаний. В частности, эксперты указывали, что ряд предложенных условий предлагаемой "модели" реорганизации Концерна и создания акционерного общества противоречат Конституции Украины.
Как сообщали ранее в пресс-службе госконцерна, трансформация затронет 137 разрозненных предприятий "Укроборонпрома", 21 из которых находится на временно оккупированных Россией территориях.
Ожидается, что реализация предусмотренных законом норм позволит государственным оборонным предприятиям привлекать прямые (в частности, иностранные) инвестиции с целью изготовления современных образцов вооружения и военной техники.
Кроме того, законопроектом предусмотрено, что все средства от реализации избыточного и непрофильного имущества государственных предприятий ОПК в результате реформы будут направлены исключительно на нужды этих предприятий и эти средства не смогут быть выведены из отрасли.
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