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Иршанский ГОК планируют продать на аукционе, стартовая цена - 3,7 миллиарда
15:32 13.07.2021 |
На Житомирщине Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) планируют в рамках «Большой приватизации» продать на аукционе по стартовой цене 3,7 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
«Одним из первых объектов «Большой приватизации» станет «Объединенная горно-химическая компания», один из важнейших активов которой находится на территории Иршанской территориальнойгромады, на Житомирщине. Стартовая цена предприятий компании - 3,7 млрд грн. Она сформирована по результатам комплексного аудита и полной оценки материально-технического обеспечения предприятия. Объединенная горно-химическая компания - один из серьезных мировых игроков на рынке титанового сырья, общим объемом 7,3 млн тонн», - говорится в сообщении.
Отмечается, среди условий приватизации "Объединенной горно-химической компании" есть обязательства будущего владельца по инвестициям в модернизацию производственных мощностей предприятия в размере не менее 400 млн грн.
По словам Бунечко, инвестиции в модернизацию предприятия будут способствовать оживлению экономической активности региона и иметь положительное влияние на местную громаду.
Аукцион по приватизации запланирован на 31 августа.
Госпредприятие создали в 2014 году, объединив Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты. В течение последних лет ОГХК оставалась лакомым куском для финансово-промышленных групп, которые не вкладывали в развитие предприятие ни одной гривни, но свободно пользовались его активами. Ситуация значительно улучшилась после очередной смены руководства предприятия в 2020 году, что означало фактическое возвращение предприятия под контроль государства и вывода его из-под влияния теневых бенефициаров.
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