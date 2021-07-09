Укрзализныця заняла на международном рынке $300 миллионов

АО "Укрзализныця" по итогам встреч с инвесторами и прайсинга первой из квазисуверенных компаний в постковидный период привлекает необеспеченное финансирование в размере $300 млн путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S с конечным сроком погашения в 2026 году.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, передает Укринформ.

По результатам прайсинга ставка доходности по еврооблигациям составила 7,875% годовых, что ниже купона по выпуску облигаций 2019 года. Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества - спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании, заявки на финансирование получены от 70 инвесторов, которые в основном представляют Великобританию и Швейцарию.

«На фоне сложного предыдущего финансового года стоит отметить доверие инвесторов к Укрзализныци как к ответственному заемщику, который должным образом обслуживает свои финансовые обязательства. Учитывая нормативные ограничения и соответственно ограниченный ресурс на местном рынке, международный рынок капитала является надежной альтернативой и прозрачным источником финансирования по рыночной ставке для Укрзализныци», - отметил Юрик.

Привлеченные средства во время выпуска будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля Укрзализныци, а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", - заметили на транспортном предприятии.

Привлечение финансирования организовано совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска - ведущими международными инвестиционными банками J.P. Morgan и Dragon Capital и при поддержке министра инфраструктуры Украины.





