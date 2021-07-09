Финансовые новости
- |
- 09.07.21
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Такого штрафа не будет, он неадекватный - глава Госпродпотребслужбы о штрафе 326 млн грн «Новой Поште»
11:24 09.07.2021 |
Государственная потребительская служба отменит наложенные на группу компаний "Нова Пошта" многомиллионные штрафы, наложенные сотрудниками Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению", - написала на своей странице в Facebook глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
По ее словам, юристы службы уже готовят соответствующее решение.
Магалецкая планирует в пятницу провести личную встречу с представителями "Нова Пошта" и бизнес-сообщества.
Она также подчеркнула, что в Украине необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах.
"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес пока я возглавляю эту структуру", - заверила глава Госпродпотребслужбы.
Как сообщалось, "Нова Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждение посылки на 500 грн.
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн - по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать «коммуналка» в Украине
|5 сигналов для Зеленского: что услышала Украина о своих реформах в Вильнюсе
|Гривню укрепили за счет валютных продаж аграриев, рынки не поверили в скорое получение Украиной транша от МВФ
|Брать в долг у Китая, а не МВФ – ловушка для Украины. Это идеальная модель для популистов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Такого штрафа не будет, он неадекватный - глава Госпродпотребслужбы о штрафе 326 млн грн «Новой Поште»
|«Нафтогаз» приостановил действие тарифного пакета «Месячный»
|Суд признал банкротом «Богдан Моторс» Гладковского
|Кабмин определил победителем конкурса на пост замглавы «Укравтодора» директора департамента развития дорог
|Верховный Суд решил не штрафовать Банк Альянс и Индустриалбанк
|Укрзализныця провела первые аукционы по аренде коммерческих площадей вокзалов
Это интересно
|Peugeot показала гиперкар для «Ле-Мана» без антикрыла
|Китайский агрегатор такси DiDi готовятся к выходу на рынок Украины
|Проверить авто стало еще легче: VIN-коды появились на портале открытых данных
|Пентагон отказался от возможного контракта JEDI с Microsoft на $10 млрд
|Audi начнёт зарабатывать на каждом электромобиле столько же, как на машине с ДВС, лишь через пару лет
|Rimac объединился с Bugatti
|Windows 11 в виде бесплатного обновления для Windows 10 будет доступна в течение года