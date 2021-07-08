«Нафтогаз» приостановил действие тарифного пакета «Месячный»

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 июля приостановила действие тарифного пакета "Месячный" и предлагает своим коммерческим клиентам газ по единой цене 7,96 грн/кубометр (с НДС и без стоимости распределения/доставки) в рамках годового тарифного плана "Фиксированный".

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания продолжает работу над сезонным предложением для бытовых клиентов. У клиентов компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходило только по желанию клиента. И по состоянию на начало июля ГК "Нафтогаз Украины" не обслуживала ни одного клиента на условиях тарифного плана "Месячный".

Как сообщалось, цена на природный газ для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в июле установлена на уровне 11,05 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения/доставки). По состоянию на начало июля 2021 года ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживает более 600 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях.

При этом годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м, "месячный" на июль составлял 13,13 грн/куб. м.

По состоянию на сегодня ГК "Нафтогаз Украины" поставляет газ уже 13% розничного рынка в Украине - 1,6 млн бытовых клиентов (вместе с клиентами поставщика "последней надежды").